Viaggio, ingressi, pasti e piccoli extra. Un metodo semplice per scegliere la gita senza scoprire il budget solo al ritorno.Leggi
Radicchio variegato di Castelfranco: perché viene chiamato la rosa che si mangia
Foglie chiare e variegature rosse: un prodotto da conoscere prima di ridurlo a una decorazione nel piatto.Continua
Vetro di Murano: le domande utili prima di scegliere un oggetto
Un ricordo di viaggio acquista valore quando se ne conosce la provenienza. Da dove partire per leggere le informazioni sul prodotto.Continua
A Nove la ceramica racconta il territorio, un oggetto alla volta
Un museo e una tradizione produttiva offrono una chiave diversa per conoscere il Bassanese, partendo dagli oggetti.Continua
Orto botanico di Padova: una visita da costruire attorno alla curiosità
L’orto antico e il Giardino della biodiversità offrono due chiavi di lettura diverse. Il consiglio: dedicare tempo a entrambe.Continua
Un museo quando piove: come trasformare il piano alternativo in una bella giornata
Una sola visita ben scelta, un percorso breve e una pausa al coperto. Il piano alternativo non deve essere una giornata di ripiego.Continua
Gita in treno: il dettaglio da controllare dopo aver scelto la stazione
Il viaggio non finisce in stazione. Fermate, distanze e ritorno sono i tre controlli che rendono più semplice una giornata senza auto.Continua
Una gita sui Colli Euganei senza fretta: come scegliere il percorso giusto
Distanza, dislivello, pause e rientro: una giornata sui colli riesce meglio quando il programma lascia spazio anche al paesaggio.Continua