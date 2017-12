Condividi

L’Italia è leader in Europa con 294 prodotti DOP, IGP e STG e incidono per oltre il 21% del totale dei “prodotti di qualità registrati” in tutta Europa. E’ quanto emerge da un’analisi condotta dagli Uffici Studi Confagricoltura Veneto e CGIA di Mestre che spiegano come questo patrimonio abbia visto un aumento del 382% in vent’anni. La regione leader in Italia è l’Emilia Romagna che può contare su 43 prodotti DOP e IGP. Seguono il Veneto con 36, la Lombardia con 34, la Toscana con 31, la Sicilia con 30 e il Lazio con 27.

Tra i prodotti food troviamo l’ortofrutta, i cereali, i formaggi e gli oli che costituiscono oltre il 70% del totale nazionale. Gli ortofrutticoli con 110 prodotti costituiscono il 37,4% del totale, i 53 formaggi incidono il 18%, gli oli e grassi il 15,6% e le carni il 13%. Si è potuto constatare che il valore economico dei prodotti agroalimentari italiani ammonta a circa 6,3 miliardi di euro mentre il valore al consumo di questi prodotti è di circa 13,3 miliardi di euro, pari al 10% della spesa complessiva destinata dalle famiglie italiane ai generi alimentari. Nei mercati internazionali, invece, il volume d’affari conseguito con l’export del food italiano DOP e IGP ha superato i 3 miliardi di euro. (Fonte: Ansa)

ph: facebook @corona granducato