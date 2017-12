Marmolada per tutti, inaugurati ascensori sulla vetta

Condividi

Sono stati inaugurati due nuovi ascensori panoramici per raggiungere la vetta della Marmolada, tra Belluno e Trento. Come scrive Marco De Francesco sul Corriere del Veneto a pagina 11 dell’edizione di Treviso e Belluno, gli appassionati e i visitatori occasionali non saranno più costretti a salire 14 metri di scale per godersi il panorama mozzafiato sulla cima più alta delle Dolomiti. La capienza dei due ascensori è di 42 persone ciascuno.

Durante gli orari di apertura degli impianti è anche possibile visitare una mostra fotografica sui 50 anni della funivia, “Marmolada 50 years moving to the sky”, che racconta il rapporto fra la tecnologia e la montagna.