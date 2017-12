Vespa: «autonomia Veneto, non rompiamo giocattolo unitario»

Condividi

Bruno Vespa (in foto), a Cortina per la rassegna “Una montagna di libri”, interviene sulla trattativa tra la regione Veneto e lo Stato centrale per l’autonomia. Come riporta il Corriere del Veneto di oggi a pagina 2, Vespa ha detto: «i veneti hanno ragione ad arrabbiarsi, stretti come sono tra regioni a statuto speciale. Fanno bene a chiedere più autonomia. Ma attenzione che non siano in troppi a seguirli. Evitiamo cioè di rompere il giocattolo, che è lo Stato unitario».