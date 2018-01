Furto a Palazzo Ducale, Zaia: «figuraccia a livello internazionale»

Condividi

18:35 – Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, commenta così il furto di gioielli avvenuto a Palazzo Ducale nei giorni scorsi alla mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja, la Collezione Al Thani”. «Prendo atto di quello che è accaduto. La figuraccia ormai l’abbiamo fatta a livello internazionale. Spero che le forze dell’ordine assicurino alla giustizia questi malavitosi, che danno l’idea di essere stati molto efficienti, dei ladri veri. Io non me ne intendo so semplicemente che sembra siano spariti 3 milioni di euro di gioielli». (Fonte: Ansa – 17:14)