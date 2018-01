Veneto, maestre in sciopero: «vogliamo lavorare senza laurea»

Condividi

Le maestre scendono in piazza anche in Veneto per manifestare contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto la laurea ai docenti diplomati entro il 2002 come condizione per continuare a svolgere la professione di insegnante. Come scrive Sabrina Tomè su La Nuova Venezia di oggi a pagina 6, dei 5 mila posti a rischio a livello nazionale, 3 mila sono in Veneto. Questa mattina oltre un centinaio di maestre venete partiranno verso Roma dove si tiene la manifestazione principale mentre altrettante saranno davanti all’Ufficio Scolastico regionale di Venezia dalle 13 fino alle 15.

Dalle 8 le insegnanti in sciopero picchetteranno i cancelli delle loro scuole per illustrare le ragioni della loro protesta: «spiegheremo che a giugno ci mandano tutti a casa, anche persone che lavorano da 15 anni – spiega una delle leader della rivolta, la jesolana Michela Bortoletto fondatrice di un gruppo Whatsapp da 2 mila maestre – Come non bastasse c’è la spada di Damocle dei 36 mesi, una clausola inserita nella “Buona Scuola” per cui i contratti a tempo determinato possono essere fatti fino a un massimo di 36 mesi e poi stop».