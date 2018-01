Arbitro Consob: «risarcimenti possibili da “good bank”»

Condividi

L’Arbitro Consob per le controversie finanziarie ha emesso ieri una sentenza (non vincolante, ndr) destinata ad aprire un nuovo fronte nei rapporti tra clienti e banche impegnati in contenziosi sui risarcimenti. Come scrive il Mattino a pagina 15, l’Arbitro si è pronunciato su una serie di ricorsi di investitori in azioni di Banca Marche nell’aumento di capitale del 2012. Secondo la sentenza può venire chiamato a risponderne alle domande di risarcimento anche chi ha rilevato le quattro “good bank“, ovvero Ubi (per Banca Marche, Etruria e CariChieti) e Bper (per CariFerrara). Il punto centrale è il riconoscimento della continuità dei rapporti contrattuali tra “vecchia” e “nuova” banca. Si potrà dunque fare ricorso con l’«allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento» azionario.

Il discorso però non è valido per gli investimenti su obbligazioni subordinate nelle quattro banche le cui controversie sono affidate all’Anac. Diverso anche il caso delle due banche venete acquistate da Intesa Sanpaolo. Per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca deve infatti ancora essere deciso l’organismo che si occuperà di stabilire l’eventuale ristoro.