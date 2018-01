Arresti ‘ndrangheta, in manette il presidente del Mogliano calcio

Condividi

Ci sono anche dei nomi veneti nell’elenco delle 169 persone arrestate nell’ambito dell’operazione “Stige” che ieri mattina ha stroncato una ramificata organizzazione ‘ndanghetista tra Italia e Germania. Come riporta Enrico Ferro a pagina 11 della Tribuna, in manette sono finiti Alessandro Gabin, titolare di aziende per il noleggio di auto di grossa cilindrata residente a Marghera ma domiciliato in Germania, i calabresi residenti a Vigonza (Padova) Giovanni Spadafora, definito «uomo di fiducia della cosca sul territorio padovano», e il suo socio in affari, Antonio Bartucca, e Gaetano Aloe, crotonese residente a Trissino (Vicenza), appartenente alla cosca del Comune di Cirò Marina, commissariato per mafia.

L’ultimo arrestato dai carabinieri del Ros è Marco Gaiba (in foto), veneziano d’origine con residenza a Mogliano Veneto (Treviso), socio unico della Chemnet Srl, di fatto prestanome al soldo della famiglia Aloe ma anche presidente della società di calcio Pro Mogliano. Secondo gli investigatori, Gaiba avrebbe costituito uno schermo societario fittizio, per dissimulare la reale gestione e proprietà delle società in capo agli Aloe. Le dinamiche dell’organizzazione sono state scoperte grazie alle intercettazioni dei colloqui carcerari, registrati al Due Palazzi di Padova, dove il boss di Cirò, Giuseppe Farao, e Salvatore Giglio hanno scontato un periodo di detenzione e avevano studiato un sistema per comunicare durante le visite dei parenti.

