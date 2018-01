Veneto, importate 600 bambole tossiche cinesi

Condividi

E’ allarme bambole tossiche in Veneto. Come scrive Andrea Priante sul Corriere del Veneto di oggi a pagina 6, il ministero della Salute che ha ordinato l’immediato ritiro del giocattolo “Adorn Article”, fabbricato in Cina dalla Jiaruifeng Toys Factory e importato in Italia da una ditta di Monselice, la Royal Collection Group Srl. Secondo uno studio scientifico a campione, è stata riscontrato nelle “Barbie tarocche” un livello di ftalato di tipo Dehp al 37,3% contro il limite europeo dello 0,1%.

Gli ftalati servono per rendere più elastica e flessibile la plastica ma, come spiegano dal ministero della Salute, in alte quantità possono essere pericolosi per i piccoli in tenera età e possono portare a danni al sistema riproduttivo ed endocrino. «Il fornitore cinese ha consegnato un prodotto diverso da quello ordinato – si scusa la ditta di Monselice – Per fortuna ne avevamo importate poche, appena 600 pezzi, ma le abbiamo vendute tutte».

(ph: lightstorage.ecodibergamo.it)