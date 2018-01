Caporalato, indagate decine di imprese in Veneto

Condividi

Una vasta rete di false società che fornivano manodopera in modo illecito, è stata scoperta dagli agenti della Guardia di Finanza di Spilimbergo (Pordenone). Come scrive Benedetta Centin a pagina 5 del Corriere del Veneto di oggi, in tutto sono indagate 59 persone, tra cui imprenditori delle province di Padova, Venezia, Vicenza e Treviso. Devono rispondere a vario titolo delle accuse di aver usufruito di lavoratori senza obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi, riciclaggio e fatture false.

Il centro nevralgico della rete di caporalato è stato individuato in un individuo pregiudicato residente in provincia di Pordenone verso cui è scattato un sequestro del valore di 4 milioni di euro. I lavoratori risultavano assunti da aziende intermediarie intestate a prestanome anche se poi lavoravano per altre aziende. Ciò permetteva a queste ultime di evadere le tasse sul lavoro. I lavoratori provenivano principalmente da Slovenia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Sud Italia. Per quanto riguarda il Veneto sono coinvolte 17 soltanto nel Trevigiano, 3 le Padovane, 4 le vicentine, 6 le veneziane.