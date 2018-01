Melegatti, produzione ancora ferma: saltano stipendi

Condividi

Si terrà oggi un incontro tra il nuovo direttore generale di Melegatti Sergio Perosa e le organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione dell’azienda. Come scrive Samuele Nottegar sul Corriere del Veneto nell’edizione di Verona a pagina 7, i lavoratori si attendevano ieri il versamento dello stipendio, cosa che poi però non è avvenuta. «I dipendenti – ha detto Daniele Mirandola di Uila Verona – hanno sempre dato grande disponibilità in tutto questo tempo, non è possibile stare qui a mendicare il proprio stipendio. L’azienda sapeva da settimane di questa scadenza, ma probabilmente non c’era la necessaria disponibilità sul conto corrente. Questo non è più accettabile e anche la pazienza non è infinita».

E in ritardo è anche la campagna di Pasqua per cui l’azienda dovrà sfornare migliaia di Colombe per poter sopravvivere. «A dire la verità – ha sottolineato Maurizio Tolotto di Fistel Cisl – per ora non sono stati rinnovati nemmeno i contratti degli stagionali necessari per la produzione, quindi, anche con l’approvazione da parte dei giudici, la ripartenza non potrebbe essere immediata e, di nuovo, ci troveremmo a rincorrere». La società è infatti oberata da decine di milioni di debiti e si trova in concordato. Senza il via libera del tribunale difficilmente l’azienda potrà rimettersi in piedi in tempo per Pasqua.