Padova, bancaria ruba soldi a clienti: li gioca alle slot

Paola Frasson, ex consulente finanziaria di Unicredit di 52 anni originaria di Vigonza (Padova), è stata condannata a 2 anni per il furto aggravato di 2 milioni 466 mila euro ai danni di 17 clienti. Come scrive Alessandro Macciò sul Corriere del Veneto nell’edizione di Padova di oggi a pagina 7, la donna, che lavorava alla filiale Unicredit Private Banking di piazza Eremitani, in pieno centro a Padova, aveva sottratto i soldi dai conti dei clienti dal 2005 al 2011. La bancaria 52enne, che soffriva di una forma acuta di ludopatia, sperperava poi il denaro nelle slot machines e nei giochi d’azzardo del Casinò di Venezia.

Scoperta, la banca ha poi sospeso la dipendente e denunciato tutto alla Consob e alla giustizia. La bancaria prelevava a più riprese somme importanti nella speranza di non essere beccata: una cliente si è vista sparire addirittura 1,2 milioni, altri tre hanno perso più di 200mila euro a testa, altri tre poco più di 60mila euro ciascuno e così vià verso cifre più piccole.