Lutto nel basket trevigiano, coach stroncato a 27 anni

Non ce l’ha fatta Tomaso Boin, di Paese (Treviso), giovane promessa del basket stroncato da un tumore ad appena 27 anni. Malato da tre anni, se n’è andato venerdì scorso all’ospedale Ca’ Foncello. «Ha giocato fino a quando si è ammalato – spiega Alessandro Santin, compagno di squadra della Fortitudo Vedelago -. Ma non si è mai fermato, non poteva giocare e ha deciso di allenare i ragazzi dell’under 13 di Trevignano e la squadra amatoriale “Siesai Seelake – Csi Vedelago”. È mancato solo quando è stato ricoverato».

Ieri – riporta Milvana Citter a pagina 9 del Corriere del Veneto – edizione Treviso – il mondo del basket ha manifestato il dolore per la tragica perdita: prima del match di serie D Trevignano-Alvisiana è stato osservato un minuto di silenzio. «Il destino ha voluto che succedesse mentre la tua squadra era in campo – hanno scritto su Fecebook i compagni del Csi Vedelago -. Ora guidaci da lassù. Prima di un coach eri un amico». I funerali si svolgeranno martedì, alle 10.20, a Paese.