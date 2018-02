Veneto, sciopero treni revocato

Condividi

13:10 – Lo sciopero dei treni che doveva tenersi domenica scorsa e che era stato rinviato per non aumentare i disagi dopo l’incidente di Pioltello verrà effettuato il 4 febbraio. Lo comunica Trenitalia in una nota. L’agitazione non riguarda i treni a lunga percorrenza, ma solo i regionali. Potrebbe avere comunque ripercussioni negative, in quanto coincide con il volo dell’Angelo, l’evento clou del Carnevale di Venezia.

Lo sciopero è stato indetto dalle segreterie regionali Veneto dei sindacati dei trasporti Filt Fit Uilt Ugl Fast e Orsa e si svolgerà dalle 0.00 alle 21.00 di domenica 4 febbraio. (Fonte: Ansa – 11:35)

+++AGGIORNAMENTO 19:15+++

Lo sciopero proclamato in Veneto dal personale di Trenitalia per il 4 febbraio è stato revocato. Il traffico ferroviario sarà quindi regolare. Lo comunica Trenitalia, spiegando che le segreterie regionali Veneto dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast Orsa hanno revocato lo sciopero del personale mobile della divisione Passeggeri Regionale, che era stato indetto dalle 0.00 alle 21.00 di domenica 4 febbraio.