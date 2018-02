Consiglio comunale, Brugnaro: «stop riprese senza permesso»

Condividi

A Venezia maggioranza e opposizione si sono scontrati sul nuovo regolamento voluto dalla giunta Brugnaro in merito all’uso di telecamere, macchine fotografiche e cellulari durante il consiglio comunale. Come scrive Giacomo Costa sul Corriere de Veneto nell’edizione di Venezia e Mestre a pagina 11. Chiunque vorrà entrare con questo tipo di tecnologia dovrà presentare una richiesta scritta e sarà la presidente del consiglio comunale a decidere se concedere o no il permesso di entrare. «Si tratta solo di un modo per tutelate tutti i componenti del consiglio – ha spiegato Maurizio Crovato (lista Brugnaro) – oggi è diventato facilissimo riprendere, tagliare e pubblicare video, spesso arrivando a risultati opposti e fuori contesto, che sfiorano la diffamazione e la calunnia. Avere i dati di chi decide di fare questo in Comune mi sembra doveroso, in fondo è così che operano gli stessi giornalisti, che rispondono ad un albo professionale».

Non è d’accordo con il provvedimento, che riguarderà anche i giornalisti, l’opposizione formata da M5S e Pd. «Possiamo anche capire la necessità di identificare chi effettua riprese, ma non siamo d’accordo con la discrezionalità della presidente: in base a cosa si decide chi può e chi no? – ha detto Monica Sambo (Pd) – La diretta streaming? Inquadra una persona alla volta e non mostra litigi, scontri o scorrettezze». Elena La Rocca (M5S) ha parlato di «deriva assolutista» e anche il leghista Giovanni Giusto ha espresso qualche perplessità, ma la giunta va avanti e il nuovo regolamento entrerà in un maxi-emendamento da votare prossimamente.