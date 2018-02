Venezia, concerto mozzafiato col violoncello di ghiaccio [VIDEO]

Condividi

Spettacolo mozzafiato e insolito ieri sera in basilica San Giorgio a Venezia. Il noto artista siciliano Giovanni Sollima si è esibito con il violoncello di ghiaccio costruito dal liutaio americano Tim Linhart. Avvolto da una “bolla”, ha suonato numerose melodie e canzoni (nel video qui sotto Angel di Jimy Hendrix).

Si tratta del progetto culturale N-Ice Cello, che riflette sul tema dell’acqua e della sua importanza a livello planetario per l’ambiente e per l’umanità. Un evento artistico che coniuga suoni di ghiaccio e riflessioni sul futuro dell’ambiente e del mondo umano e che vede lo strumento costruito nei giorni scorsi sul Ghiacciaio Presena in Val di Sole Trentino, sopra il Passo Tonale, raggiungere il mare lungo un percorso dalle Alpi alla Sicilia.