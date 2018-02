Centri commerciali, a Occhiobello l’outlet fa flop

Condividi

L’outlet “Delta Po Destination Family“, aperto l’anno scorso a Occhiobello (Rovigo), sta passando un momento difficile: su 78 negozi potenzialmente disponibili ne sono stati aperti solo una ventina. Come scrive Natascia Celeghin sul Corriere del Veneto nell’edizione di Padova e Rovigo, a pagina 11, pochi giorni fa il bar del centro commerciale ha chiuso. «Vista la situazione delicata – ha detto il titolare – non ho potuto che riconsegnare le chiavi». Il sindaco Daniele Chiarioni non sembra però preoccupato: «il momento è di difficoltà, ma da ottimista, confermo che si sta trattando. Pare che settimana prossima ci sia un incontro per cercare nuovi capitali e consentire nuove aperture di esercizi pubblici e commerciali per cui ci sono già diverse offerte».

L’obiettivo, quando l’outlet è stato aperto lo scorso aprile, era aprire 50 negozi entro fine anno. Ad oggi quelli operativi con marchi di media notorietà sono solo 19. «Una situazione imbarazzante – sostiene Vittorio Ceccato, presidente di Confesercenti Rovigo -. Erano stati avvisati dei rischi, ma spero si possa trovare una soluzione che salvaguardi i lavoratori».