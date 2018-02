Padova, crolla soffitto in residenza universitaria

Condividi

Due pannelli del controsoffitto nella palestra della residenza universitaria Ippolito Nievo di Padova, gestita dall’Esu, sono crollati. Come scrive Elena Livieri sul Mattino a pagina 20, il fatto non ha avuto nessuna conseguenza sulle persone, anche se alcuni ragazzi erano presenti al momento del crollo. Molta rabbia invece da parte dei rappresentanti degli universitari, anche perché secondo loro i ragazzi alloggiati alla Nievo avevano denunciato la perdita di acqua dal soffitto nei giorni precedenti.

«È inaccettabile» ha dichiarato Nicola Pelusi, rappresentante del sindacato studentesco Link, «che la salute e l’incolumità degli studenti e delle studentesse vengano messe a rischio dai continui tagli al Diritto allo Studio. Da anni ci occupiamo di denunciare la situazione delle residenze universitarie, ma la voce degli studenti e delle studentesse non è stata ascoltata: provvederemo immediatamente a fare richiesta affinché le condizioni delle residenze diventino una priorità della Regione Veneto e dell’Esu». «Gli operai intervenuti hanno scoperto che uno studente si era tagliato i capelli gettandoli nella doccia: lo scarico si è così intasato e l’acqua tracimando ha provocato il crollo del pannello in polistirolo» ha spiegato invece il direttore generale dell’Esu Stefano Ferrarese, che annuncia comunque lavori per la manutenzione dei bagni in estate.

(ph: Facebook – Il Sindacato degli studenti – LINK Padova)