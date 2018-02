Braccialetti elettronici in azienda veneta, operai bloccano il piano

Condividi

L’azienda “Dab” di Mestrino (Padova), colosso della metalmeccanica con sedi in 14 Paesi, il mese scorso aveva provato ad introdurre uno strumento tecnologico per monitorare il lavoro dei dipendenti. Un’idea simile a quella studiata da Amazon e finita alla ribalta questa settimana. Come riporta Giovanni Viafora sul Corriere del Veneto a pagina 5, Dab contava di impiegare uno smartwatch per «monitorare la corretta applicazione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro», «migliorare l’efficienza del processo produttivo» e «supportare i dipendenti nello svolgimento di specifiche attività lavorative». L’azienda aveva precisato che in nessun caso sarebbe stata consentita la «geolocalizzazione del dipendente». La sperimentazione tuttavia non è piaciuta per nulla ai lavoratori, che l’hanno bocciata in assemblea sindacale. «I delegati non erano persuasi dall’operazione – spiega Loris Scarpa, segretario provinciale Fiom Cgil Padova -. Anche perché nei fatti c’era il rischio che si configurasse comunque una sorta di controllo a distanza».

L’azienda ribatte: «a noi sembrava uno strumento all’avanguardia, che avrebbe permesso una maggiore libertà al lavoratore, esattamente come per Amazon. Con l’orologio al polso l’operatore viene “agganciato” e da quel momento può dialogare con le macchine: il terminale segnala anche se mancano le dotazioni di sicurezza», spiega Gianluca Pagliari, responsabile compliance e membro del team digitalizzazione. «La vedo dura bloccare il progresso. Oggi ormai siamo tutti connessi e la privacy è assolutamente teorica. Dal Telepass allo smartphone siamo sempre tracciati». L’azienda non intende mollare: «negli altri nostri due stabilimenti italiani, Pisa e Vicenza, siamo pronti a riproporre l’utilizzo dell’orologio. A Mestrino forse il nostro errore è stato quello di non coinvolgere dapprima i sindacati».