Veneto, il 10 febbraio giornata raccolta farmaci

Sabato 10 febbraio 2018 si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco. Tutte le province venete aderiscono all’iniziativa, per un totale di 427 farmacie che espongono la locandina. Presso di loro, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di oltre 14.000 volontari, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Lo rende noto la giunta regionale del Veneto in un comunicato. L’iniziativa, come ormai da tradizione, è stata presentata oggi a Venezia alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, del coordinatore di Banco Farmaceutico per il Veneto, Matteo Vanzan, e del Presidente di Federfarma Veneto Alberto Fontanesi. In 5 anni, le richieste di aiuto sono salite del 27,4%. Cresce il numero dei poveri soprattutto tra i minorenni (+3,2% in 1 anno). In Veneto hanno aderito all’iniziativa ventiquattro farmacie in più rispetto all’anno scorso, distribuite in 220 comuni, sei in più del 2017. I farmaci raccolti serviranno ad aiutare i poveri assistiti da 131 enti caritativi.

Sul territorio della Regione Veneto, nel 2017, sono state raccolte 33.218 confezioni di farmaci, per un valore economico superiore a 231.000 euro. nel 2016, ne state raccolte 31.467, per un valore economico pari a oltre 203.000 euro. Nella sola provincia di Venezia, le farmacie che parteciperanno alla GRF18 sono 44 (39 nel 2017). I farmaci raccolti saranno consegnati a 17 enti assistenziali della Provincia. A livello nazionale, in 5 anni (2012 – 2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti è aumentata del 27,4%, mentre il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In particolare, sono aumentati i poveri minorenni, in crescita del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5%). La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e Pubblicità Progresso.

«La GRF, grazie al fattivo contributo dei farmacisti e all’aiuto di migliaia di volontari, diventa anno dopo anno un evento sempre più atteso, a cui i cittadini veneti si sentono sempre più legati. È cresciuta nel tempo la propensione alla solidarietà, anche perché chi dona un farmaco sa con precisione a chi viene donato: a persone o a intere famiglie in difficoltà che, spesso, abitano nel nostro stesso quartiere, o magari sono nostri vicini di casa. Queste persone possono contare solamente sugli enti assistenziali del territorio, ai quali Banco Farmaceutico destina i farmaci che si raccolgono durante la GRF» ha dichiarato Matteo Vanzan, coordinatore regionale di Banco Farmaceutico. «Il Veneto e i veneti – ha aggiunto l’Assessore Coletto esprimendo la sua gratitudine agli organizzatori – sono da anni nelle zone alte della classifica virtuosa della generosità e sono certo che questo accadrà anche per l’edizione 2018. Io, il mio dovere e piacere di cittadino lo farò in una farmacia del Veronese, dove vivo. A molti potrà sembrare impossibile, ma ci sono ancora persone che vivono in condizioni tali da non potersi comperare nemmeno un’aspirina. Il grande merito di questa iniziativa, oltre alla grande quantità di farmaci raccolti, è anche quello di portare alla luce questa realtà e di sensibilizzare chi, con pochi euro, può aiutare a sollevare tante persone dalla sofferenza».

«Le farmacie venete – aggiunge Fontanesi – sono felici di aderire anche quest’anno alla Giornata di Banco Farmaceutico. Ne condividiamo gli scopi. L’aumento delle adesioni registrato quest’anno testimonia la sensibilità dei farmacisti rispetto un gesto di solidarietà come la Giornata di Raccolta del Farmaco, in grado di fornire un aiuto concreto a tanti indigenti. Crediamo che il gesto sia lodevole anche sotto un altro punto di vista: il legame diretto tra la farmacia in cui si svolge la Giornata e l’ente assistenziale del territorio che riceverà i farmaci fa sì che il cittadino conosca esattamente la destinazione della propria donazione. Siamo convinti che anche quest’anno i veneti daranno prova della propria generosità, e invito tutti, sabato 10 febbraio, a donare un farmaco per i poveri in farmacia» conclude Alberto Fontanesi, presidente di Federfarma Veneto.