Banche venete, nasce Commissione speciale d’inchiesta regionale

Giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 10.00, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, si insedierà la Commissione speciale d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto. Come spiegato in una nota, le finalità della Commissione di inchiesta saranno quelle di individuare i punti critici del sistema bancario e del risparmio, che da sempre hanno caratterizzato il tessuto socio economico regionale ma che sono stati messi fortemente in discussione dalla crisi che ha colpito la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La Commissione di Inchiesta dovrà, altresì, individuare i percorsi istituzionali affinché la Regione Veneto possa sostenere il sistema bancario in crisi, per restituire fiducia per il futuro a chi si trova in situazioni economiche difficili.

Ph: By Didier Descouens – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27245813