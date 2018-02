Veneto, superato picco: influenza in calo

Condividi

16:47 – In Veneto per la prima volta dall’inizio della stagione invernale è stato riscontrato un calo nella diffusione dell’ influenza, passata nella scorsa settimana a 10,81 casi ogni mille abitanti, mentre erano 12,36 per mille nella settimana dal 22 al 27 gennaio. Il picco della malattia dovrebbe quindi essere stato superato e la situazione potrebbe tornare alla normalità. Secondo il settimo Rapporto epidemiologico elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione e diffuso oggi dall’assessore regionale alla sanità Luca Coletto le persone colpite in Veneto dal virus, dall’inizio dell’attività di sorveglianza, sono 310.000.

Il rapporto della Direzione Prevenzione evidenzia inoltre che l’incidenza è in diminuzione anche tra i bambini, ma i decessi correlabili all’influenza sono saliti a 7, con diversi casi di complicanze legate all’influenza, di cui 42 forme gravi. (Fonte: Ansa – 15:47)