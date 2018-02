«Sanremo, si ricordino foibe con 1947 di Endrigo»

Condividi

16:20 – Questa sera ci sarà la finale del festival di Sanremo e oggi si celebra la Giornata del Ricordo, per non dimenticare le vittime italiane e istriano-dalmate dei rastrellamenti ordinati da Tito. L’idea di unire i due accadimenti viene dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti: sarebbe bello che Sanremo mandasse in onda stasera 1947 dal palco dell’Ariston».

«Anche le radio e le televisioni potrebbero cogliere questa proposta – continua Ciambetti – sono meno di tre minuti di canzone». Sergio Endrigo, vincitore del festival nel 1968, era originario dei territori coinvolti nelle foibe e in 1947 parla proprio di Pola, città oggi Croata. Una canzone di Endrigo è stata già cantata durante quest’edizione del festival, si tratta di Canzone per te, che vinse 50 anni fa, interpretata da Il Volo. (Fonte: Ansa – 17:20)

(ph: Globalist.it)