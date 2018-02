Rimborsopoli M5S in Veneto, Di Maio caccia Cozzolino e Benedetti

Condividi

«Evidentemente ho sbagliato a fidarmi dell’essere umano, però c’è tempo per rimediare (…) Ci sono parlamentari che non hanno mantenuto le promesse, queste persone non hanno donato i soldi dei loro stipendi, per noi si autoescludono dal M5S». Con queste parole, scrive Maria Berlinguer sul Mattino a pagina 2, il candidato premier del Moviemento 5 Stelle Luigi Di Maio, ha annunciato ieri l’espulsione dei furbetti dei rimborsi. Di Maio ha citato 8 persone che non avrebbero restituito i soldi dello stipendio di parlamentare al Fondo del Mef (in tutto il buco ammonta a 795 mila euro).

La lista dei morosi comprende: Ivan Della Valle (non avrebbe donato circa 270mila euro), Girolamo Pisano (200mila euro), Maurizio Buccarella (137mila euro), Carlo Martelli (81mila euro), Elisa Bulgarelli (43mila euro), Andrea Cecconi (28 mila) e i veneti Silvia Benedetti (23 mila), Emanuele Cozzolino (13mila). Gli espulsi tuttavia rimangono candidati in quanto le liste non si possono più cambiare. Per loro se eletti, si prospetta quindi un passaggio al Gruppo Misto. Di Maio ha infine annunciato che dalla prossimaa legislatura sarà cambiato il sistema dei rimborsi per facilitare i controlli: i parlamentari dovranno versare la propria parte prima in un conto del M5S per una verifica. I soldi saranno poi trasferiti sul conto del Mef.