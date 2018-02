Rimborsopoli M5S, Benedetti e Cozzolino ricorrono

Condividi

I due deputati M5S veneti Emanuele Cozzolino e Silvia Benedetti, finiti nella “black list” del cosiddetto scandalo “rimborsopoli“, rimangono candidati anche se Luigi Di Maio li ha espulsi. Ma nessuno dei due sembra intenzionato a lasciare la politica. «Ho versato 185.131,86 euro, importo verificato con lo staff di Di Maio. Ora sono in attesa di un confronto con il Collegio dei probiviri» ha detto Cozzolino, che in base al regolamento dello statuto del Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, ha deciso di interrompere la campagna elettorale ed autosospendersi. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Padova e Rovigo a pagina 3, anche Silvia Benedetti ha deciso di seguire la stessa linea del collega.

Intanto, mentre le chat degli attivisti si fanno roventi sul tema, i dirigenti veneti del M5S fanno quadrato. «Non mi capacito di tanto accanimento ha dichiarato Jacopo Berti, capogruppo grillino in Regione – . Perché una onlus? perché il commercialista ce l’ha consigliata come forma più trasparente per fare del bene. I 68 mila euro non ancora spesi? Stiamo facendo “musina” per sostenere in ricorsi dei truffati delle banche alla Corte europea di giustizia. Quanto alle nostre spese, sono tutte rendicontate».