Rovigo, Forza Italia molla Bergamin: mandato a rischio

Il caso dell’ex ospedale Maddalena potrebbe costare caro a Massimo Bergamin, sindaco leghista di Rovigo. Il primo cittadino ha convocato per lunedì un incontro con i suoi consiglieri per verificare la compattezza della sua maggioranza. Ma da Forza Italia arriva una doccia fredda: «non ci saremo» ha detto Piergiorgio Cortelazzo, coordinatore provinciale. A scatenare accesi dibattiti in consiglio è una presunta ipoteca da 4,5 milioni di euro sull’area da risanare, che potrebbe far saltare il finanziamento statale di 13,5 milioni di euro. Come scrive Natascia Celeghin sul Corriere del Veneto nell’edizione di Padova e Rovigo a pagina 9, il primo ad accusare il sindaco è stato il consigliere di opposizione del M5S Ivaldo Vernelli, a cui Bergamin risponde: «informazioni infondate quelle di Vernelli sull’ipoteca che invece risulta evidenziata nei documenti trasmessi al ministero. Vernelli vada a vedersi i documenti agli atti e poi si dimetta».

Pronta e pungente la risposta del grillino: «il sindaco riconosce dunque che il consiglio comunale ha approvato una delibera-fantoccio, senza riferimento all’ipoteca e ammette che il problema c’è. L’accesso agli atti? Fatto. Ma nessuna presenza dell’ipoteca. Mi dimetterò dopo di lui. Se i consiglieri di Forza Italia ci servono l’assist li aiutiamo a mandare a casa Bergamin molto volentieri». Oltre a disertare l’incontro di lunedì, gli azzurri sono sibillini anche sul futuro: «sull’alleanza con la Lega ne riparliamo dopo il 4 marzo».