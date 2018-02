Bussolengo (Vr), battuta sessista: consigliere nel mirino

Condividi

Bufera politica in Consiglio comunale a Bussolengo (Verona), per una battuta infelice del consigliere di maggioranza Tiziano Ferrari (in foto). «Per natura, a 90 gradi ci si mette lei, consigliera!», ha detto rivolgendosi alla collega di opposizione Barbara Setti del M5s. Come riporta Annamaria Schiano sul Corriere del Veneto – edizione di Padova, in Consiglio era in corso il dibattito sull’appalto per le mense, quando Ferrari ha ribattuto all’accusa della Setti di essere «servi a 90 piegati davanti alla regina», ovvero il sindaco Paola Boscaini. In aula è sceso il gelo, dopodiché le opposizioni sono passate all’attacco per la battuta, ritenuta sessista.

Il consigliere di minoranza Giovanni Amantia (Pdl) ha domandato «cosa ne pensano le quattro donne di maggioranza di un’affermazione così grave?». Risponde l’assessore Annalisa Scaramuzzi: «Considerata la pacatezza di Ferrari, se si è espresso così è perché ha perso la pazienza». Sulla stessa linea anche il primo cittadino: «non voglio giustificare Ferrari, ma lo conosco bene e penso che se è uscito così, è perché la misura è colma, troppe offese ricevute da noi, ci siamo presi anche dei mafiosi, quindi risulta difficile accettarlo». La diretta interessata ha risposto affermando: «io non mi sento offesa, in quanto voi non mi raggiungete».

(Ph. Comune Bussolengo)