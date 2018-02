Cancro, vicentina guiderà task force a Bruxelles

Condividi

L’Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro (European Organization for Research and Treatment of Cancer – EORTC) ha deciso di affidare all’oncologa Antonella Brunello dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS il compito di guidare una task-force a Bruxelles che opererà nell’ambito del progetto “Cancer in Elderly”. «Obiettivo della Task Force Cancer in Elderly di EORTC – spiega l’oncologa originaria di Bassano del Grappa (Vi) – è quello di portare l’attenzione sulle neoplasie dell’anziano. Purtroppo le persone di terza e quarta età vengono attualmente poco considerate all’interno degli studi clinici: gli anziani vengono arruolati raramente perché presentano un quadro clinico e personale che spesso presenta comorbidità complesse.

La scarsa partecipazione degli anziani negli studi – continua Brunello – fa però si che si ottengano purtroppo scarse raccomandazioni basate sull’evidenza poi applicabili nella pratica clinica e terapeutica quotidiana. La task force che inizio a coordinare (un’area di lavoro trasversale nata oltre 20 anni fa) vuole proprio sviluppare, condurre e coordinare la ricerca clinica con il preciso coinvolgimento di pazienti anziani per identificare i migliori percorsi terapeutici, minimizzando le tossicità e gli eventi avversi per un miglior trattamento dei singoli casi. La mia speranza – conclude l’oncologa dello IOV – è poter portare nei prossimi tempi uno degli eventi internazionali EORTC a Padova: sarebbe un prestigio per tutta l’oncologia veneta».