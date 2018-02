Sciopero, medici ci ripensano. Infermieri no

Condividi

12:00 – Venerdì 23 febbraio gli infermieri sciopereranno, mentre i medici lavoreranno regolarmente. I sindacati confederali avevano revocato lo sciopero nei giorni scorsi e ieri gli altri sindacati, tra cui Anaao-Assomed, hanno deciso di sospendere l’agitazione. A convincerli la disponibilità dell’Aran a trattare sulle questioni evidenziate. Il 1 marzo infatti ci sarà un incontro tra sindacati e pubbliche amministrazioni. «In attesa di risposte precise e responsabili alle domande poste oggi – hanno dichiarato le organizzazioni sindacali- auspichiamo una stagione costruttiva finalizzata a recuperare quanto è stato perso in termini di retribuzioni stipendiali e condizioni di lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari, oggi peggiorate al punto da costituire un fattore limitante per l’accesso alle cure per i cittadini. Nel contempo le Organizzazioni Sindacali chiedono alle Regioni di fare la loro parte in merito a contenuti e tempi della contrattazione». Soddisfatto che le acque si siano calmate il ministro della Salute Lorenzin: «serve restituire dignità a lavoratori e lavoratrici. Ora importante è raggiungere l’accordo per il rinnovo dei contratti il prima possibile».

Rimangono però sul piede di guerra gli infermieri, che hanno invece deciso di confermare lo sciopero programmato del 23 febbraio. «Al momento – ha detto il presidente del sindacato, Antonio De Palma – non abbiamo ricevuto alcuna convocazione né dal ministro della Salute né dal ministro della Funzione Pubblica, ai quali avevamo chiesto e sollecitato degli incontri. Tutto quello che abbiamo, allo stato, è una convocazione in Aran per il 22 febbraio, rispetto alla quale non sappiamo quali saranno le proposte di parte pubblica. E soprattutto se ci saranno. Ma ritengo che sia molto difficile, considerando le risorse a disposizione, che pare dovrebbero integrare solo ciò che serve a garantire il valore medio di 85 euro. Per la manifestazione del 23 febbraio a Roma, sono migliaia le adesioni ricevute da tutta Italia e stiamo organizzando pullman che partiranno da ogni città. Alcune aziende sanitarie, ad esempio in Piemonte e in provincia di Bolzano, non hanno ancora stabilito, ad oggi, i contingenti minimi di personale da far restare in servizio, cosa che il contratto prevede debba essere fatta entro cinque giorni dallo sciopero. Tale comportamento è pericoloso, sia per i cittadini, che hanno diritto a vedersi garantiti i servizi minimi, sia per la libertà sindacale». Nulla da eccepire infine sulla sospensione dello sciopero da parte dei medici. Secondo i sindacati infatti i motivi e le richieste sono diversi (Fonte: Ansa – 20/02/16:27)