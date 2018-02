BpVi e Vb, 18 miliardi di Npl al Tesoro

Condividi

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto che consente la cessione dei crediti deteriorati delle ex banche venete Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca alla Sga, società gestione attivi del Tesoro, detta anche “bad bank”. Come riporta L’Arena a pagina 7, sono comprese le baciate integrali, cioè i finanziamenti degli ex azionisti delle due banche in liquidazione coatta amministrativa.

I crediti deteriorati (Npl) ammontano a 17,8 miliardi, che lo Stato vorrebbe recuperare per intero. La Sga avrà la possibilità di effettuare le ristrutturazioni creditizie dei clienti. Ciò dovrebbe agevolare il recupero dei crediti, anche se la “bad bank” non ha una struttura fisica, né personale autorizzato, sul territorio.