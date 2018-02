Oderzo (Tv), troppo alto per l’alcoltest: cestista assolto

Condividi

Un giocatore di basket professionista di Oderzo (Treviso), precedentemente condannato a 6 mesi di reclusione e 1500 euro di multa (oltre all’ovvia sospensione della patente), pena poi convertita in 186 giorni di lavori socialmente utili, è stato completamente assolto in appello perché è molto alto. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 21, secondo i carabinieri il giovane si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Ma l’avvocato difensore ha replicato che il suo assistito non si è rifiutato, ma si è trovato fisicamente impossibilitato ad eseguire il test dell’etilometro.

La sera in cui è stato fermato infatti le condizioni climatiche, freddo e nebbia, hanno spinto i militari ad effettuare il test dentro la loro Fiat Bravo, per evitare che il tasso alcolemico registrato dall’etilometro fosse sbagliato. I due metri e 5 centimetri e i 11o chili di peso però hanno fatto sì che il giovane si trovasse con il petto compresso riuscendo a fatica a respirare. Quindi non si è rifiutato di soffiare, ma non ci è riuscito.