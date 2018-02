Prof picchiato, Donazzan: «togliere patria potestà a quei genitori»

Condividi

«Quei genitori non hanno nessun titolo per educare un figlio e, nel bene del figlio, andrebbe loro tolta la patria potestà. Ho scritto al sindaco di Treviso, comune nel quale la famiglia risiede, perché attivi i servizi sociali e il Tribunale dei minori al fine di allontanare il ragazzo da quel nucleo familiare». E’ quanto afferma l’assessore all’Istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, dopo aver letto le cronache dell’intervista televisiva ai due genitori che hanno aggredito il professor Falsone, l’insegnante della scuola media di Paese che aveva ripreso il loro figlio per comportamenti inadeguati a scuola. Intervista nella quale i due genitori hanno confermato l’intenzione di aggredire il professore, negato ogni disponibilità alle scuse e sostenuto il valore dimostrativo del loro gesto agli occhi del proprio figlio.

Alla lettera della Donazza risponde l’assessore alla formazione, città educativa, agenda digitale e trasparenza del Comune di Treviso, Anna Caterina Cabino. «Le preoccupazioni dell’assessore Donazzan sono anche le nostre. Non appena abbiamo appreso la notizia, abbiamo allertato la nostra polizia locale affinché, tramite la Procura, si informi sulle generalità delle persone coinvolte. Del resto Donazzan sa bene che le procedure di revoca dalla patria potestà non possono basarsi sul “sentito dire” o da resoconti giornalistici. La sua lettera sarà senz’altro acclusa agli atti per dare seguito a quanto necessario per trovare una soluzione adeguata a questo gesto da condannare, avvenuto in una scuola della nostra provincia».