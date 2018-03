Piste ciclabili, Veneto investe 13 milioni

Condividi

Il Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, su indicazione della Regione Veneto, ha stanziato 13 milioni e 360 mila euro per progetti finanziati dal Fondo statale per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 per la realizzazione di piste ciclabili e altri interventi inerenti alla mobilità. «Si tratta di un importante riconoscimento finanziario a sostegno del lavoro che come Regione stiamo svolgendo sul fronte della mobilità sostenibile – sottolinea con soddisfazione l’assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti Elisa De Berti –, che ci permette di realizzare e sistemare circa 110 chilometri di percorsi e itinerari ciclabili che vanno ad aggiungersi agli oltre 1.500 già esistenti nel Veneto».

Tra i dieci progetti finanziati, un “Green Tour” di 9,3 Km che collega la pista ciclabile della Riviera Berica, all’altezza di Mossano, al tratto della ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia, che inizia a Grisignano di Zocco e prosegue in direzione Ostiglia. Inoltre è prevista la realizzazione di una corsia per bici a Legnaro (Padova), che permetta il collegamento scolastico-culturale con il centro Universitario, la Clinica Veterinaria, l’istituto di Fisica Nucleare e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.