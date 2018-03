Elezioni, ecco come hanno votato i Veneti: ultimi aggiornamenti

Condividi

I dati nazionali (clicca qui per leggere) anche se non ancora definitivi, parlano abbastanza chiaro. Ma vediamo come ha votato il Veneto a queste elezioni politiche 2018. Anche qui i dati sono parziali, scrutinati 4.193 sezioni su 4.739 cioè l’88,5%. Al Senato la coalizione del centrodestra totalizza un 48% con Lega che traina con il 32,3% seguita da Forza Italia con l’11%, FdI 4,3% e Noi con l’Italia – Udc 1,2%. Il Movimento 5 Stelle, invece totalizza un 24,4%. La coalizione di centrosinistra raccoglie il 20,7% con il Partito Democratico al 17,2%, +Europa 2,6%, Italia Europa Insieme 0,5% e Civica Popolare Lorenzin 0,4%. Liberi e Uguali si ferma al 2,6%, il Popolo della Famiglia 1,1%, CasaPound 0,8%, Italia agli italiani 0,8%, Potere al Popolo 0,6%, Grande Nord 0,5%, Partito Valore Umano 0,4%, Per una Sinistra Rivoluzionaria 0,1% e Partito Repubblicano Italiano 0,1%.

Ecco invece i risultati parziali alla Camera. Al momento sono stati scrutinati 3.726 sezioni su 4.739 cioè il 78.6%. La coalizione del centrodestra totalizza un 48,4% con Lega che traina con il 33,3% seguita da Forza Italia con l’10,8%, FdI 4,3% e Noi con l’Italia – Udc 1,1%. Il Movimento 5 Stelle, invece totalizza un 24,3%. La coalizione di centrosinistra raccoglie il 20% con il Partito Democratico al 16,5%, +Europa 2,6%, Italia Europa Insieme 0,5% e Civica Popolare Lorenzin 0,4%. Liberi e Uguali si ferma al 2,7%, il Popolo della Famiglia 1,1%, CasaPound 1%, Potere al Popolo 0,7%, Italia agli italiani 0,6%, Grande Nord 0,4%, 10 Volte Meglio 0,4%, Partito Valore Umano 0,3%, e Partito Repubblicano Italiano 0,1%.

ph: normanno.com