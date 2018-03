Berti (M5S) chiude alla Lega: «totalmente inconciliabili»

Condividi

«Sinceramente non mi interessano questi confronti con il 2013, un’era geologica fa. Io guardo alla Lombardia, al Trentino, al Friuli Venezia Giulia e vedo che con questi risultati noi veneti siamo un punto di riferimento per il movimento in questa area geografica». Così, in un articolo di Enrico Pucci sul Mattino a pagina 6, il capogruppo regionale Movimento Cinque Stelle, Jacopo Berti, commenta l’esito elettorale minimizzando il paragone con le elezioni del 2013 quando il M5S ottenne 80mila voti in più in Veneto (il calo è stato dal 26,3 al 24, 4%, da 775mila voti di allora agli attuali 695mila).

Berti chiude anche ad ogni ipotesi di alleanza con la Lega di Matteo Salvini: sono «totalmente inconciliabili. Impossibile solo pensare di avvicinarsi a chi ricandida Bossi, a chi si allea con il partito artefice del disastro del Mose, che riporta in auge Chisso e candida il recordman delle assenze Ghedini, a chi sigla un’alleanza di ferro con un condannato in via definitiva, Berlusconi. La Lega fa parte del sistema che ha sfasciato questo Paese». E sulla vicenda della deputata padovana Silvia Benedetti, rieletta ma sotto il fuoco amico del movimento per via dello scandalo rimborsi: liberare il seggio «sarebbe un atto di dignità», conclude Berti.