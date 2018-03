Non solo prosecco: ecco i vini più venduti in Veneto

Condividi

Lambrusco, Cabernet, Merlot, Custoza, Bardolino sono i vini più venduti nei supermercati e ipermercati del Veneto. È quanto emerge dalla ricerca elaborata per Vinitaly, in programma a Verona, dal 15 al 18 aprile, dall’istituto di ricerca IRI sui consumi di vino nella Grande distribuzione nel 2017. A livello nazionale, Valpolicella Ripasso e Bardolino fanno registrare performance significative con una crescita del 16,4% e del 8,9% rispetto al 2016. I dati globali dei vini bianchi e rosati del Veneto mostrano che il loro peso fuori regione è rilevante, con una quota di mercato rispettivamente del 21,7% e del 34,4%. I rossi più richiesti dagli italiani nel 2017 provengono da Toscana, Emilia Romagna, Piemonte. I bianchi più richiesti da Veneto, Trentino, Sicilia. Prosegue il trend negativo dei “bottiglioni” (fino a 2 litri) che perdono il 2,5%, mentre i brick registrano una flessione dello 0,6%. In forte crescita le vendite di vino e spumante biologico che superano i 4 milioni di litri venduti, confermando un percorso che ha ancora ampi margini di crescita.

«I consumatori mostrano di apprezzare le novità, accogliendo favorevolmente le proposte delle cantine – spiega Virgilio Romano, Business Insight Director di IRI, coordinatore della ricerca – I vini a denominazione d’origine vendono 5,5 milioni di litri in più nel 2017, così come crescono bollicine e vini bianchi, inoltre aumentano le tipologie regionali che si fanno apprezzare ogni anno per i tassi di crescita. I vini emergenti si fanno apprezzare per posizionamenti di prezzo non bassi (oltre la metà superiore a 4 euro) e questo è un aspetto positivo perché dimostra la disponibilità del consumatore a premiare novità e valore. Il successo degli spumanti ha spinto molte cantine a dedicarsi a questo prodotto, ormai sulla via della destagionalizzazione nella versione secco. Infine, i prezzi nel 2018 dovranno sostenere una sfida non banale a causa della vendemmia 2017 poco generosa ed al conseguente rialzo atteso».

(Ph. Instagram)