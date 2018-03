Tav, Confindustria: «Padova tagliata fuori»

Condividi

«A oggi Padova è l’unica città del Nord a essere tagliata fuori dall’alta velocità: siamo un polo logistico europeo a cui mancano le infrastrutture per crescere». Lo dice Antonio Leonardo Cetera, consigliere delegato di Confindustria Padova in Camera di commercio e membro del Cda di Interporto, in un articolo di Riccardo Sandre sul Mattino a pagina 26.

«Le potenzialità di Interporto vengono soffocate da una rete ferroviaria largamente insufficiente- aggiunge il consigliere delegato confindustriale – Padova, per la sua vivacità imprenditoriale, tecnologica e finanziaria merita senza dubbio di rimanere tra i nodi strategici. Nulla si sa della tratta Padova-Bologna, un collegamento tra Emilia Romagna e Veneto Centrale che sono motori concreti dell’economia e dell’export di tutto il Paese».