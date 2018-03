Berti (M5S) chiude anche al Pd: «avanti da soli»

Condividi

«Il Movimento 5 Stelle assistenzialista? Ma come si fa a dire una sciocchezza del genere? Siamo il secondo partito del Nord, e presto diventeremo il primo anche qui. La strada è più complicata, perché il centrodestra è molto radicato in questa area del Paese, ma ci arriveremo. In fin dei conti abbiamo già superato Forza Italia». Così, intervistato da Marco Bonet a pagina 2 del Corriere del Veneto, il capogruppo M5S in Regione Jacopo Berti (in foto), risponde al leader della Lega Matteo Salvini che in un’intervista sul Corriere del Veneto di ieri aveva accusato i pentastellati di «pauperismo».

«Alleanze? Ne ho parlato con Di Maio, la linea è chiarissima: andiamo dritti per la nostra strada, non abbiamo nulla a che spartire con chi ha distrutto l’Italia. Non ci alleiamo né col Pd né con la Lega, sicuro». «Trovo incedibile che Salvini, dopo essere stato doppiato, ora abbia velleità di fare il premier. Con la Lega non abbiamo nulla in comune, è impossibile qualunque convergenza. Zaia nemmeno mi saluta quando mi vede, si volta dall’altra parte. E va benissimo così».