Mose, sconto sulla pena per Galan

La Prima Sezione d’Appello della magistratura contabile di Roma ha confermato la pena chiesta dalla Corte dei Conti del Veneto per Giancarlo Galan nell’ambito dell’inchiesta sul Mose. Come scrive Sabrina Tomè sul Mattino a pagina 13, la magistratura contabile ha stabilito la responsabilità dell’ex governatore del Veneto per il danno da immagine pari a 5,2 milioni nei confronti della Regione, mentre lo ha assolto per quello da disservizio di 608 mila euro.

Per il giudice Enzo Rotolo non è stato dimostrato che l’ex presidente, curando i proprio interessi anziché quelli dei cittadini, abbia ridotto l’efficienza dell’ente pubblico. Il primo grado aveva invece disposto il trattenimento del 60% degli stipendi percepiti da Galan chiedendo un risarcimento di 5,8 milioni ridotti poi a 5,2 dall’Appello.