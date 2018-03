«Veneto, 37mila imprese artigiane “in rosa”: realtà dinamiche e innovative»

Condividi

Sono 37.152 le donne con cariche nelle imprese artigiane del Veneto a fine 2017. Il dato dell’Osservatorio dell’imprenditoria femminile di Confartigianato Imprese Veneto di fonte Unioncamere-Infocamere posiziona la nostra regione al terzo posto assoluto in Italia dietro alla Lombardia (66.985) e ad una incollatura dall’Emilia Romagna (37.232). «L’imprenditoria al femminile è forte, dinamica, innovativa – afferma Ivana Del Pizzol (in foto), presidente del Movimento DonneImpresa di Confartigianato Imprese Veneto – ma, per una donna, ancora oggi, nel 2018, fare impresa non è facile, divisa tra azienda e impegni familiari. Quando sceglie di fare impresa ha le capacità di esprimerlo al meglio ma manca la cassetta degli attrezzi: un sistema che le renda sostenibile la vita tra il lavoro, la famiglia e gli affetti».

A tal proposito, il Meeting formativo 2018 di DonneImpresa ha cercato di individuare un modello di piccola impresa femminile in grado di affrontare le nuove sfide dell’economia e della società, «cambiando da un lato la gestione d’azienda con nuovi modelli che puntino a mettere ordine tra le tante attività delle donne, facendo leva sul capitale relazionale per costruire un modello sostenibile di sviluppo della piccola impresa femminile e dall’altro, trovando soluzioni per un nuovo welfare che aiuti le donne nei compiti di cura della famiglia. Bisogna chiedere di più allo Stato in termini di servizi, ancora relativamente molto carenti». Tornando ai numeri dell’imprenditoria artigiana veneta, le ditte individuali a conduzione femminile sono 16.441, in crescita rispetto allo scorso anno dello 0,7%. In termini assoluti un saldo positivo di 121 imprese che crescono non tanto nei comparti tradizionali dei servizi alla persona, ma soprattutto in mestieri innovativi come i servizi alle imprese (+3,8%).