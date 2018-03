Treviso, 8 mila bambini senza vaccini

Condividi

Oggi, 10 marzo, scade il termine fissato dalle legge voluta dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin per presentare alle scuole il certificato di vaccinazione o di prenotazione del vaccino presso le Usl. In Veneto, dove c’è un’anagrafe dei vaccini, la scadenza è slittata in avanti. Come scrive Valentina Calzavara su La Tribuna a pagina 23, in provincia di Treviso sono 8.000 bambini dai 0 ai 16 anni che allo stato attuale non sono in regola. Di questi bambini, la maggior parte ha iniziato il ciclo vaccinale, ma non l’ha terminato. I bimbi no-vax che non sono stati vaccinati sono invece 2 mila.

La sanzione amministrativa per le famiglie che dovessero risultare inadempienti dopo la scadenza definitiva va dai 100 ai 500 euro. I bambini rimarranno comunque esclusi dalle scuole a partire dall’anno scolastico in corso fino a quando non effettueranno i vaccini.