Reddito cittadinanza e flat tax? Quanta fiducia nella politica. Anche troppa

Io voglio credere, anzi, mi sforzo di credere che la notizia dei cittadini pugliesi che si mettono in fila ai Caf per chiedere il reddito di cittadinanza sia una bufala. Così come i falsi moduli comparsi in rete. E, tuttavia, che la promessa grillina sia stata uno dei motivi, se non il principale, che ha determinato l’exploit elettorale del partito di Di Maio in tutte le regioni del Sud pare ormai pacificamente accertato. Si badi bene: non la misura controversa e riduttiva che compare nel programma elettorale, ma la vulgata, furbescamente lasciata correre dai candidati, di un provvedimento erga omnes, per disoccupati e occupati (in questo caso a integrazione del salario).

In un’area del Paese in cui il nero è talmente esteso e compenetrato nel tessuto economico da diventare strutturale, una larghissima parte dei cittadini può sentirsi lusingato da una simile prospettiva.

Ora, è vero che giornali e televisioni hanno fatto assai poco per contrastare questo raggiro elettorale, mostrandone l’assoluta irrealizzabilità, ma c’è ugualmente da chiedersi come mai i cittadini non ci siano arrivati da soli. Non occorre essere provetti economisti per capire che la situazione del bilancio pubblico non consente gratifiche del genere, per giunta erga omnes.

Eppure i cittadini ci sono cascati. La “gente” si è fidata. D’accordo, per decenni gli italiani in genere e i meridionali in particolare sono stati adusi a non tener conto delle compatibilità di bilancio. Lo Stato è visto come un distributore di diritti, di prebende, di risorse, scaricando sul reddito futuro, ancora da produrre, il compito di pareggiare i conti.

Tuttavia, una misura così abnorme, almeno nel modo in cui la si è lasciata percepire, dimostra una incondizionata fiducia nella politica e nelle sue promesse.

Ebbene, non vi è classe politica più screditata di quella italiana, molto al di là del merito e di una oggettiva e comparata valutazione. Eppure, se sono vituperati quelli che hanno governato, vengono salutati come salvatori e meritevoli di fiducia tutti quelli che si presentano come nuovi sulla scena politica.

Se questa fiducia è repentina al Sud, dove la mobilità elettorale è massima e il voto non è quasi mai dato per motivazioni ideali, ma per concreti e personali interessi, non ne è esente neppure il Nord. Il risultato della Lega è lì a dimostrarlo. Salvini ha predicato in lungo e in largo due provvedimenti esiziali per la nostra economia: la flat tax al 15% e l’abolizione della legge Fornero, dal nome del ministro promotore al tempo del governo Monti.

Due misure apparentemente liberiste, destinate a ridurre il peso e l’intervento dello Stato nella vita dei cittadini, rivolte ad assecondare il modo di pensare prevalente al Nord. Tuttavia, proprio perché il Nord alla politica chiede regole certe e concretezza di programmi, le promesse di Salvini avrebbero dovuto apparire per quel che sono, cioè delle solenni prese in giro, destinate a scontrarsi in modo drammatico con la realtà, una volta che si tentasse di metterle in pratica. Il moderato Nord, il bianco Nord Est hanno barattato, senza minimamente reagire, l’impegno contro l’immigrazione selvaggia con una politica economica degna del greco Tsipras, una politica che, se attuata, ci porterebbe alla situazione della Grecia nel giro di qualche mese.

Nord e Sud uniti, quindi, pur se con motivazioni diverse e qualche volta opposte, in una fiducia assoluta nella capacità della politica di portare avanti soluzioni anche al di là di ogni ragionevole buon senso.

Del resto, noi Veneti, in questo, rischiamo di essere i primi della classe. Siamo corsi in massa a votare il referendum di Zaia sull’autonomia, quando era facile prevedere che la Lombardia, con la metà dei voti e l’Emilia Romagna, senza alcun referendum, avrebbero conseguito lo stesso nostro risultato. Dopo averlo costatato, nessuno che abbia mandato Zaia a quel paese. No, la Lega, diventata nazionale e, intenzionalmente sudista, ha stravinto in Veneto e il suo governatore è sempre più nel cuore dei veneti.

Una classe politica screditata e un’incondizionata fiducia nella politica sono una miscela devastante. Essa assicura una perenne instabilità. Garantisce la nascita e l’affermazione di sempre nuovi demagoghi. Determina un avvicendamento convulso della classe politica, provocando un pauroso calo di competenza.

In un periodo in cui si alza in tutta Europa la marea populista, negli altri Paesi l’acqua arriva al ginocchio, rendendo difficoltoso un procedere spediti. Da noi arriva alla gola e rischia di farci affogare.