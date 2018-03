«Bambini non vaccinati, oggi nessun escluso da scuole materne»

Condividi

Ugo Lessio, presidente provinciale della Fism, la Federazione italiana delle scuole materne, tranquillizza i genitori sull’esclusione dei bambini non vaccinati dalle strutture scolastiche. «Nelle nostre scuole oggi non verrà lasciato fuori nessuno», spiega Lessio ricordando che la scadenza ultima per effettuare la profilassi è stata rinviata al 30 aprile: solo da quel giorno in poi infatti per chi non sarà in regola scatteranno le multe. Per ora, scrive Alice Ferretti sul Mattino a pagina 13, basta infatti aver prenotato una visita presso il proprio medico di base. Una circolare è stata emanata dalla Regione Veneto a tutte le Usl per evitare spiacevoli fraintendimenti con le famiglie.

(ph: YouTube – Collegio Vescovile Barbarigo)