Incidenti stradali, furgoncino contro bus nel Veneziano: un morto

Un furgoncino si è scontrato questa mattina contro un autobus di linea fuori servizio, in provincia di Venezia, nella strada regionale Castellana. Il conducente del piccolo veicolo commerciale è deceduto nell’impatto. Sul posto vigili del fuoco e Suem.

In provincia di Vicenza invece, ad Agugliaro, ieri sera è avvenuto uno scontro tra due auto sulla Riviera Berica. I vigili del fuoco sono intervenuti per spostare i mezzi e mettere in sicurezza la strada. Uno dei due conducenti è rimasto ferito, ma non gravemente. A Grumolo delle Abbadesse infine, questa mattina un incidente ha coinvolto diverse vetture e causato il ferimento di cinque persone. Tre giovani donne sono state estratte dalle lamiere.

(ph: Twitter – Vigili del fuoco Veneto)