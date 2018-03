Maltempo in Veneto, “funnel cloud” tra Bessica e Rossano: ecco cos’è

Condividi

Nella pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, è stata documentata una funnel cloud tra Bessica e Rossano Veneto. Una funnel cloud (nuvola ad imbuto) è una nube accessoria a forma di cono in genere molto allungato formata da goccioline d’acqua condensata, associata ad una colonna di vento in rotazione che discende dalla base della nube (di solito un cumulonimbus o un cumulus), senza toccare il suolo o la superficie dell’acqua. Quando una nuvola ad imbuto riesce a raggiungere il suolo, si trasforma in un tornado anche se nella prima fase mantiene ancora la forma imbutiforme. Nel caso in cui, invece, la nube a imbuto tocchi la superficie dell’acqua, il risultato è la formazione di una tromba marina.

Nei commenti si segnala anche grandine a Galliera Veneta, in provincia di Padova.