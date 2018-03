«Tav Brescia-Verona, avvio cantieri ottima notizia»

Condividi

Arriva il via libera della Corte dei Conti al progetto dell’alta velocità-alta capacità ferroviaria Brescia-Verona (costo previsto di 2,5 miliardi di euro). Franco Miller, presidente di Traspadana, Comitato promotore dell’alta velocità, e delegato di Confindustria Veneto alle infrastrutture, commenta così l’inizio dei cantieri in un articolo di Enrico Santi su l’Arena a pagina 22: «aspettavamo questa notizia e finalmente è arrivata anche se in ritardo di almeno quattro anni per questioni burocratiche, è dal 2014, infatti, che ci sono i finanziamenti».

«A fine novembre avevo incontrato i responsabili del Consorzio Cepav2, mi hanno assicurato che le attrezzature della Treviglio-Brescia si possono trasferire rapidamente sulla Brescia Verona e si comincerà con il tunnel di Lonato, l’opera più impegnativa. Ma per fine anno ci sarà più di un cantiere aperto. L’auspicio – continua Miller – è che si prosegua secondo i programmi stabiliti». E sulle difficoltà tecniche sul passaggio più critico, l’uscita di Brescia est adiacente la linea storica, il presidente di Transpadana conclude: «sono ottimista, nonostante le incertezze dell’attuale momento politico, perché è ormai convinzione condivisa che l’opera venga portata a conclusione».

(ph: confindustria.veneto.it)