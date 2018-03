Trivelle in Adriatico, ricorsi respinti: timori a Chioggia

Condividi

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi delle regioni Abruzzo e Puglia contro le esplorazioni per la ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico. Come scrive Elisabetta B. Anzoletti su La Nuova Venezia a pagina 13, i ricorsi puntavano a fermare i decreti di Valutazione di impatto ambientale rilasciati alla Spectrum Geo per operare in un’area di 30.000 km. Il tema, assente dalla recente campagna elettorale, torna così a farsi largo anche in Veneto rinnovando timori sul litorale chioggiotto.

«Chiediamo una totale inversione di rotta nelle scelte di politica energetica nazionale e nell’Unione europea che favorisca la decarbonizzazione e la riconversione ecologica dell’intero sistema economico – dichiara il professore Enzo Di Salvatore, padre del referendum No Triv – le forze politiche, in particolare quelle uscite rafforzate dal voto del 4 marzo (…) dovranno portare l’Italia a farsi promotrice di una moratoria generale, in tutto il Mediterraneo e la terraferma, delle attività di ricerca e sfruttamento delle fonti fossili e ad abbandonare la politica delle grandi infrastrutture energetiche».