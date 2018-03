Altro incidente sul lavoro nel Trevigiano, muore 55enne

Condividi

18:39 – Dopo l’incidente sul lavoro di ieri a Loria, dove ha perso la vita un 55enne vicentino, oggi un altro incidente mortale ha scosso il trevigiano. A San Biagio di Callalta ha perso la vita un autotrasportatore slovacco che, per cause ancora da accertare, è rimasto sepolto sotto un carico di terriccio che stava trasportando con il muletto. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, non c’è stato nulla da fare. (Fonte: Ansa – 17:39)