Bebe Vio: «basta trattare i disabili da diversi, siate scialli»

Condividi

La campionessa paralimpica Beatrice Vio, durante la presentazione del suo secondo libro (Se sembra impossibile allora si può fare, Rizzoli), ha dichiarato: «basta trattare i disabili da diversi, dovete essere scialli e sorridere». La schermitrice ribadisce il concetto anche in un’intervista Il Fatto Quotidiano: «quando vedete una persona con un handicap fatele un sorriso, una battuta di cuore, senza avere paura di sbagliare. Avere troppa cura, troppo rispetto, è molto peggio, fidatevi. Non ci trattate come se ci potessimo rompere da un momento all’altro».

Poi torna sull’argomento vaccini, a lei molto caro. È stata infatti una meningite contratta all’età di 11 anni a farle perdere entrambe le braccia e le gambe. «Sarebbe bastato vaccinarmi per non ammalarmi di meningite. Non sono un medico ma consiglio a tutti di farlo, non solo ai bambini».