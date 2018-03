Csm e Orlando: «Carreri resti fuori da magistratura»

Condividi

Ieri sera Cecilia Carreri, l’ex gip che nel 2002 si rifiutò di archiviare l’indagine su Gianni Zonin e i vertici di allora della BpVi, ha reso noto tramite il gruppo pubblico su Facebook denominato “Carreri Magistrato Subito” il rigetto da parte di Csm e Ministero della Giustizia alla sua richiesta di rientro in magistratura. Pubblichiamo integralmente il suo post con l’immagine della risposta scritta inviata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

«Cari amici e sostenitori, continua l’accanimento del Csm e del Ministero contro di me. E’ arrivato oggi (ieri, ndr) dal Csm il preavviso di rigetto contra la mia richiesta di annullare le mie dimissioni per consentirmi di rientrare in servizio, così come auspicato da tanti di voi. Dicono che ho accettato le dimissioni ma insabbiano i miei ripetuti atti di revoca successivi, un’operazione illegittima che mi perseguita da dieci anni, da quando ho iniziato la mia battaglia con istanze e ricorsi. Adesso è chiaro: Ministro della Giustizia e CSM sono compatti nel non volere in servizio il giudice Cecilia Carreri. Tutti gli altri magistrati ci restano. Ora farò opposizione, ma inventeranno ancora un qualsiasi argomento arbitrario per rigettare. Fanno e scrivono quello che vogliono. Povera Italia».